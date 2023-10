Priolo: “Interventi rapidi in vista della nuova allerta. Da lunedì la conta dei danni”

Il punto della situazione dopo il maltempo che ha investito ieri la montagna piacentina è stato fatto in prefettura nell’incontro guidato dal prefetto Daniela Lupo con l’assessore regionale alla Difesa del suolo e Protezione civile, Irene Priolo, gli addetti ai lavori e i sindaci in collegamento.

“Le situazioni più critiche sono state segnalate nei comuni di Ferriere con quattro frazioni isolate che però sono in via di risoluzione sul fronte viabilità e un’altra situazione da tenere monitorata è quella di Farini. Niente di paragonabile al 2015, ma occorre intervenire rapidamente per liberare le strade e i ponti e aiutare la popolazione isolata in vista della nuova allerta meteo prevista per giovedì” ha dichiarato Priolo. In merito alla richiesta di stato di calamità nazionale per i danni provocati dal maltempo di ieri, l’esponente della giunta Bonaccini specifica: “Da lunedì ci lavoreremo. Adesso dobbiamo gestire la nuova allerta meteo. Prima occorre uscire dall’emergenza e fare assistenza alla popolazione. Da lunedì valuteremo la richiesta di calamità. La situazione più grave è sul Parmense ma entrambe le realtà sono da attenzionare”.