Pioggia e grandine si abbattono sulle colline, strade distrutte in Val Perino

Colpo di coda del maltempo sul nostro territorio, in particolare tra Val Nure e Val Trebbia. Nel tardo pomeriggio pioggia e grandine hanno colpito la zona di Bettola, mentre a causa delle precipitazioni il rio Perocassano, in Val Perino, è esondato e ha invaso la strada provinciale 39 del Passo del Cerro.

In alcuni punti la carreggiata è stata divelta e ricoperta di detriti. La circolazione è stata interrotta.