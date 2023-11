Con le borse solidali raccolti 7.500 euro per gli alluvionati: “Grande generosità”

Raccolti oltre 7mila euro – 7.542 per l’esattezza – grazie all’iniziativa di solidarietà “Shopper #piacenzaperlaromagna”, un’idea nata dall’associazione Vita in centro e che ha subito coinvolto le tre sigle di categoria Confcommercio, Confesercenti e Cna, con la collaborazione del Comune e il sostegno di Editoriale Libertà.

Piacenza, attraverso i suoi negozianti, si è dunque rimboccata le maniche negli ultimi mesi per dare una mano alle popolazioni romagnole impegnate nell’emergenza del post-alluvione. “L’iniziativa è partita da una condivisone di idee all’interno della cabina di regia – spiega l’assessore al commercio Simone Fornasari – con le associazione di categoria Confcommercio, Confesercenti e Cna, insieme a Vita in centro e con il supporto dell’associazione Quartiere Roma. Le shopper sono state disegnate dall’artista piacentina Matilde Tacchini, a cui va il nostro ringraziamento”.

I clienti hanno potuto acquistare, all’interno delle attività aderenti, una borsa di tela personalizzata con un disegno-simbolo della Piacenza che corre in aiuto di chi ne ha più bisogno. I fondi raccolti sono andati a sostegno del progetto “Una mano piacentina per l’Emilia-Romagna” lanciato lo scorso maggio da Editoriale Libertà, in supporto agli alluvionati. “L’iniziativa si è chiusa con un successo grazie alla generosità dei piacentini” rimarca Alessandro Miglioli, vicepresidente di Editoriale Libertà. E a proposito della raccolta fondi avviata da Editoriale Libertà e Fondazione Donatella Ronconi ed Enrica Prati, in accordo con Anpas e Croce Rossa, resta aperto il conto corrente in Crédit Agricole Italia per erogare un contributo solidale: il codice Iban è IT44I0623012601000032388125 e la causale da indicare è “Libertà per alluvionati Emilia-Romagna”. “U na parte dei fondi è già stata utilizzata per urgenze, ci sono altri 18mila euro a disposizione in aggiunta ai 7.542 euro raccolti con la vendita delle borse. Anpas – aggiunge Miglioli – ci indicherà i prossimi bisogni da intercettare”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: