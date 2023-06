Una shopper bag per sostenere gli alluvionati: l’iniziativa dei commercianti

Piacenza, attraverso i suoi commercianti, continua a rimboccarsi le maniche per dare una mano a chi, in questo momento, sta attraversando uno dei momenti più bui. È stata presentata ufficialmente stamattina l’iniziativa di solidarietà “Shopper#piacenzaperlaromagna”, un’idea nata dall’associazione Commercianti vita in centro e che ha subito coinvolto le tre associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti e Cna, con la collaborazione del Comune e il sostegno di Editoriale Libertà.

“I piacentini – ha spiegato Eugenia Maserati, presidente dell’associazione Vita in Centro a Piacenza – potranno acquistare, all’interno delle attività che aderiranno all’iniziativa, una shopper (borsa di tela di medie dimensioni adatta a più utilizzi, ndc) personalizzata con un disegno-simbolo della Piacenza che corre in aiuto di chi ne ha più bisogno. I fondi raccolti andranno a sostenere il progetto “Una mano piacentina per l’Emilia Romagna” lanciata a maggio da Editoriale Libertà, in sostegno agli alluvionati. Il Comune e le associazioni di categoria hanno subito accolta la nostra idea, un modo per unirci sotto un fine solidale. Le realtà commerciali che aderiranno verranno pubblicizzate sui canali social, così che il cliente saprà sempre dove poter acquistare la borsa”.

“Quando si tratta di aiutare – le ha fatto eco l’assessore al commercio Simone Fornasari – Piacenza risponde sempre in maniera puntuale e con grande entusiasmo. Quando mi è stato chiesto di condividere il progetto non ci ho pensato su nemmeno secondo. Unire le forze è sempre la soluzione migliore e in questo senso, oltre alle associazioni di categoria, mi sento di ringraziare dal profondo del cuore Editoriale Libertà per aver subito sposato e appoggiato questa idea. Invito tutti i cittadini ad acquistare la shopper, perché anche con un piccolo gesto si può davvero fare tanto”.

“Editoriale Libertà c’è sempre”, ha aggiunto Riccardo Delfanti, direttore di Altrimedia Gruppo Libertà. “Queste sono le iniziative che testimoniano come il gioco di squadra sia la chiave per fare rete, consentendo a tutti di poter fare molto di più. Questo è lo spirito che ci ha animato e siamo fieri partecipare attivamente a questa bella iniziativa”.

Alla conferenza erano presenti i referenti di tutte le realtà partner del progetto: accanto a Maserati, Fornasari e Delfanti hanno parlato anche Raffaele Chiappa e Gianluca Barbieri, rispettivamente presidente e direttore di Unione Commercianti Piacenza, il funzionario di Confesercenti Monica Tellini, la direttrice di Cna Piacenza Enrica Gambazza, Anna Lusa di Iscom Group e l’art & creative director – nonché illustratrice che ha curato il logo della shopper – Matilde Tacchini.