Anche Tananai al concertodi Radio Bruno in Piazza Cavalli: il programma

Da Angelina Mango ad Achille Lauro, da Alessandra Amoroso a Rose Villain, passando per Piero Pelù, The Kolors, Bigmama, Mr. Rain, Noemi, Aaron, Francesco Gabbani, Berna, Mida, Holden e Michele Bravi, con Sophie and the Giants come ospite internazionale e Tananai come ospite speciale sul palco.

ORARI E INFO

È una vera “hall of fame” della musica italiana e non solo, un super cast di grandi artisti quelli che animerà il concerto-evento di Radio Bruno in programma martedì 9 luglio a partire dalle 20.00 in Piazza Cavalli e a ingresso libero. Dopo il successo dell’anno scorso, il tour di Radio Bruno Estate torna a fare tappa nella nostra città.

Lo show sarà visibile in diretta anche sul canale 73 del digitale terrestre, per poi essere trasmesso successivamente sulle reti Mediaset.

Gli ingressi e le uscite saranno consentiti a partire dalle 16.00 solo a largo Battisti e via Cavour. Maggiori info sulla viabilità saranno presto disponibili sul sito del Comune di Piacenza. Il pre-show è previsto – come detto – alle 20.00, mentre il concerto vero e proprio partirà alle 21.00.

UNA GRANDE festa in piazza

“Radio Bruno è la radio più ascoltata di Piacenza e provincia – ha spiegato Gianni Prandi, presidente di Radio Bruno – significa che in questo territorio i nostri programmi sono particolarmente apprezzati. Torniamo molto volentieri in questa città dopo la piacevole prima volta dell’anno scorso e a tal proposito ringrazio il Comune per questa collaborazione. Il concerto di Radio Bruno nasce come festa di piazza, un’occasione per incontrare di persona incontrare i propri ascoltatori. Per questo, l’evento avviene nelle piazze e deve continuare ad essere gratuito. Credo che quello di martedì prossimo sia uno dei cast più completi di sempre. Già l’anno scorso era stato ricchissimo, quest’anno ci siamo superati”.

“Si tratta – ha aggiunto la sindaca Katia Tarasconi – di un evento pazzesco, una bella spinta propulsiva per la nostra città che quest’anno si sta godendo tantissimo eventi. Invito i piacentini a partecipare e per chi non dovesse riuscire a entrare, c’è la possibilità di seguirlo da casa. Occorrerà essere rispettosi, faccio un appello al buonsenso dei nostri concittadini”.

“Prima il Tour de France, poi la Fiera di Sant’Antonino e ora questo evento: per Piacenza sono giorni elettrici – ha quindi rimarcato l’assessore al commercio Simone Fornasari – e per l’evento di Radio Bruno sono attese circa 7.500 persone. Questa è la capienza, abbiamo ritenuto opportuno usufruire di un numero maggiore di spettatori sempre nel rispetto della sicurezza e con il perimetro costantemente sorvegliato e presidiato”.

LE INFO SULLA VIABILITÀ