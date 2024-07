Piacenza pronta al concerto di Radio Bruno: “Attese 7.500 persone in piazza Cavalli”

Piacenza si prepara ad accogliere il concerto di Radio Bruno, che ritornerà martedì 9 luglio per la seconda edizione consecutiva nella nostra città. La macchina organizzativa, al lavoro da mesi, è ormai vicina alla fase finale dei preparativi. Piazza Cavalli ospiterà il mega-palcoscenico e sarà il fulcro dell’evento, pronta ad accogliere uno spettacolo che intratterrà i piacentini e non solo. Le autorità prevedono un’affluenza di circa 7.500 persone.

Attenzione, però, anche alla tutela del selciato all’ombra di Palazzo Gotico, dopo che l’anno scorso alcune pietre erano state danneggiate durante le operazioni di smontaggio, e poi riparate con il risarcimento assicurativo del privato. “Stavolta – spiega l’assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni – è stato effettuato un rilievo della pavimentazione prima della manifestazione, con le prescrizioni necessarie per evitare il problema. Abbiamo preso alcune precauzioni in più anche in tema di pubblica sicurezza”.

Tra gli ospiti, ecco la vincitrice del festival di Sanremo, Angelina Mango, Piero Pelù, Alessandra Amoroso, Francesco Gabbani, Achille Lauro, The Kolors, Noemi, Mr Rain, Rose Villain, Michele Bravi, Sophie and the Giants, Big Mama, Berna, Holden e Mida.

“Si tratta di una grande kermesse musicale, ci stiamo lavorando da tempo – chiarisce l’assessore al marketing Simone Fornasari – un ringraziamento particolare va a tutti gli addetti che rendono possibile questa iniziativa”. Il Comune sostiene il concerto di Radio Bruno con un contributo di 10mila euro, inferiore rispetto ai 50mila euro dell’anno scorso.