Sistemate le pietre rotte dal concerto in piazza Cavalli: “Selciato riparato al meglio”

Le pietre di piazza Cavalli rotte da Radio Bruno sono state aggiustate. Infatti i tecnici del Comune hanno provveduto all’intervento di ripristino e stucco delle fughe in modo da consentire il riposizionamento dei lastroni della piazza. Due erano quelle rotte, oltre ad alcune danneggiate, a causa delle operazioni di carico e scarico del materiale di allestimento della serata di Radio Bruno tramite muletto, unico mezzo meccanico che aveva calcato il selciato.

“Non abbiamo sostituito le pietre spezzate che fra l’altro erano quelle posizionate nel 2009 al posto di altre – spiega l’assessore Matteo Bongiorni – ma le abbiamo sollevate in modo da poter rifare il fondo e poi riposizionate correttamente: sono state ristuccate le fughe e in questo modo si è provveduto al ripristino della situazione ottimale. Non è stato fatto un intervento straordinario, anzi direi che rientra in una manutenzione abbastanza semplice che già in altre zone viene fatta”.