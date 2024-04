Tour de France a Piacenza: prime vele gialle e giornalisti internazionali in piazza

Issate nelle vie della città le prime vele gialle che annunciano la tappa del Tour de France in programma a Piacenza il 1° luglio. E’ iniziato l’imbandieramento della città: il Comune di Piacenza ha assegnato al Gruppo Michelotti di Parma la posa degli elementi scenografici di colore giallo con lo stemma municipale e lo skyline con i monumenti stilizzati.

Le decorazioni

In totale saranno posizionate 65 vele, 7 striscioni e oltre trecento bandierine triangolari in piazza Cavalli, piazza Duomo, piazzale Marconi, via Risorgimento, Stradone Farnese, via XX Settembre, via Sant’Antonino, via Giordani, via Romagnosi, Corso Vittorio Emanuele, via Venturini, alle uscite autostradali di Piacenza Ovest e Piacenza Sud. La posa dovrà terminare in tempo per la mezza maratona di Piacenza del 5 maggio. I materiali rimarranno esposti sino alla metà di luglio.

GIORNALISTI INTERNAZIONALI A PIACENZA

Non solo. Piacenza cerca di farsi conoscere al mondo in vista dell’evento: così stamattina, 27 aprile, una delegazione internazionale di giornalisti – insieme ad alcuni responsabili della promozione del Tour de France nella nostra regione – sono stati accolti in piazza Cavalli dall’amministrazione comunale. La sindaca Katia Tarasconi, in maglia gialla, ha dato il benvenuto al “Press Trip” su due ruote organizzato da Apt Servizi Emilia-Romagna nell’ambito del progetto di promozione del cicloturismo legato alla Grand Départ.

Ospiti dell’iniziativa, cinque giornalisti specializzati in materia di ciclismo, provenienti da Olanda, Slovenia, Belgio e Repubblica Ceca: Sander Kooslot da Amsterdam, per le testate online Cycling Destination e Zijwielrent, il redattore del magazine belga “Grinta” Erwin De Clercq, l’inviato del bike magazine “53×11” Premsyl Novak da Praga, Miroslav Cvetjcanin del sito Slovenske Novice e, sempre da Lubiana, una delle firme più note del settore, Miha Hocevar, che di ciclismo scrive sul quotidiano nazionale Delo. Un bacino complessivo di centinaia di migliaia di lettori (con punte di 800.000 al mese per Slovenske Novice e 70mila follower sui social network di “Grinta”), che attraverso i reportage della stampa in anvascoperta sui luoghi del Tour potranno ora scoprire anche il volto di Piacenza.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: