Tour de France, i piacentini promuovono la città: il video fai da te tra cibo e dialetto

Piacenza si prepara al Tour de France. E alcuni piacentini danno spazio alla loro creatività per promuovere la grande manifestazione sportiva che farà tappa nel nostro territorio il 1° luglio. Un gruppo di appassionati ed esperti di social – formato da Margaret Dallospedale, Maria Cristina Bisi, Paola Maffini, Patrizia Bernazzani e Danilo Arduino Gatti – ha creato e pubblicato su Instagram un video ironico che vuole mettere in luce le bellezze e le bontà di Piacenza, tra piatti gustosi e frasi in dialetto. “Il contenuto nasce da un corso seguito allo Ial – spiega Dallospedale – finalizzato all’indicizzazione e non solo. La notizia dell’assenza di Piacenza dai social del Tour de France in Italia ci ha portato a realizzare questo video diffuso sui nostri canali“.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: