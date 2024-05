Carpaneto, Perini racconta il Tour de France ai bambini del Trofeo Mini Bike

A Carpaneto è andata in scena la seconda tappa del Trofeo Mini bike Val Nure Val Chero con protagonisti 70 tra bambini e ragazzi e la partecipazione di Giancarlo Perini, carpanetese doc che ha gareggiato, nei suoi 14 anni da ciclista professionista, a 10 Tour de France, tutti portati al traguardo.

L’ex ciclista professionista Giancarlo Perini ha infatti trascorso il pomeriggio tra gli oltre 70 bambini e i ragazzi che hanno partecipato alla manifestazione ciclistica organizzata dalla Scuola Ciclismo Piacenza con la Polizia locale di Val Nure Val Chero, la collaborazione del Cadeo Carpaneto Ciclismo, della pubblica assistenza Carpaneto Soccorso, il patrocinio dell’Unione, del Coni, del Gruppo Libertà, Lilt e Avis provinciale.

I dieci Tour de France di Giancarlo Perini

Il Trofeo Mini Bike quest’anno ha le sfumature del giallo, il colore del Tour de France, e chi meglio del piacentino Perini poteva raccontare questo evento sportivo che lui ha corso ben 10 volte. Nell’area verde di via Confalonieri i ragazzi hanno dato il meglio in sella alle loro mountain bike, sia nella gara su un percorso di terra ed erba, sia nella prova di destrezza ed abilità, due occasioni per continuare ad apprendere le regole della sicurezza stradale. I ragazzi ed i loro familiari hanno potuto fare un passo nella storia del ciclismo grazie alle fotografie che ritraevano Giancarlo Perini durante i suoi Tour de France