Cinquanta giorni al Tour de France, una sfida da vincere: tutte le iniziative di Libertà

Ci siamo: il Tour de France, la cui prima edizione risale al lontano 1903, si appresta infatti a partire dal nostro Paese nella sua ultracentenaria storia. Il 29 giugno le ‘Grand Départ’ da Firenze, il 30 nelle terre di Pantani e il 1° luglio la partenza da Piazza Cavalli a Piacenza, esattamente tra 50 giorni.

le iniziative del gruppo libertÀ

Il gruppo Libertà celebra questo evento, unico e probabilmente irripetibile, mettendo in campo una copertura multimediale a 360 gradi. Dal podcast a una trasmissione televisiva che a giugno accompagnerà i piacentini fino nel countdown finale, per chiudere con il magazine che verrà distribuito gratuitamente in allegato con il quotidiano il giorno della partenza della 3° tappa, la Piacenza-Torino. Una chicca da collezione, da tenere in teca per poter dire “io c’ero”. Racconteremo l’avvicinamento e le grandi storie del terzo evento sportivo più seguito al mondo dopo Giochi Olimpici e Mondiali di calcio, con la differenza che la ‘Grande Boucle’ si corre ogni anno. Lo scorso anno 150 milioni di telespettatori hanno assistito in tutto il mondo al duello tra Vingegaard e Pogacar, distribuiti in ben 190 Paesi.

l’editoriale di gian luca rocco

Molti, quando pensano al Tour de France, immaginano un Giro d’Italia in cui un armocromista francese, con cambio tonale, sia slittato dal periodo rosa a quello giallo fluo. In realtà la Grande Boucle è qualcosa di enorme, molto di più di una gara ciclistica a tappe: semplicemente il terzo evento sportivo al mondo come seguito, dopo le Olimpiadi e i Mondiali di calcio.

Solo che, a differenza loro, si svolge tutti gli anni. Quando a dicembre, grazie alla spinta di pedale dell’amministrazione comunale e regionale oltre che ad un inevitabile pizzico di fortuna, Piacenza è stata insignita dell’onore della partenza di una tappa, circostanza che rimarrà probabilmente unica nella sua storia, come Gruppo Libertà abbiamo pensato che sarebbe stata un’occasione incredibile di valorizzazione per il territorio, e quindi per noi che ne siamo portavoce.

Così sono nate le nostre iniziative, che partono oggi con il primo episodio del podcast e accompagneranno cittadini appassionati e non per 50 giorni, fino al fatidico 1 luglio in cui tutta Piacenza vestirà una meritata maglia gialla.

E, non dimentichiamolo, sarà letteralmente sotto gli occhi del mondo. Le sue strade, i suoi palazzi, le sue bellezze, quel Po che scorre delimitandola senza attraversarla tanto da fare dimenticare ai piacentini di vivere in una città sul fiume. I suoi abitanti, i suoi colori e sicuramente i suoi sapori che le migliaia di persone dell’organizzazione e le decine di migliaia di spettatori impareranno ad amare prima e dopo la partenza.

Il percorso, sicuramente, non valorizza totalmente il nostro straordinario territorio, con quelle valli che accompagnano i fiumi e si slanciano con vigore dalla pianura agli appennini. Ma servirà come un gustoso assaggio che dovrebbe invogliare chi segue la gara in televisione o dal vivo, a venire a trovarci o tornare con più calma.

Il Tour sarà un biglietto da visita ma anche una prova di maturità per tutti, amministrazione, operatori turistici, commerciali, semplici cittadini, per noi che facciamo comunicazione. L’affrontiamo con gioia, entusiasmo e serietà, sperando di lasciare in eredità alla città e ai visitatori un magazine che racchiuda lo spirito e i tesori di Piacenza, oltre ad essere un numero da collezione unico da sfogliare, leggere e conservare.

Meno cinquanta. Per una volta siamo tutti insieme sulla linea di partenza: godiamoci questo giro d’onore arrivando preparati al meglio a quel momento perché questa è una tappa che non possiamo permetterci di perdere.