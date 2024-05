“Aspettando il Tour de France”: ascolta il podcast di Liberta.it

Mancano 50 giorni alla tappa piacentina del Tour de France. Liberta.it, per quattro domeniche a partire dal 12 maggio pubblicherà un podcast dedicato all’attesa per il passaggio della manifestazione ciclistica più importante del mondo. Il podcast in quattro episodi è realizzato dal giornalista sportivo Claudio Barbieri.

PODCAST “ASPETTANDO IL TOUR DE FRANCE”

“Il Tour è qualcosa che anima il paesaggio. Il Tour è qualcosa che ha ancora l’effetto della festa del paese. Mettono le bandierine, espongono delle bici d’epoca. I francesi lo chiamano “fête de juillet””. In una delle (rare) interviste concesse e non realizzate, Gianni Mura ricordava la sua Grande Boucle, quella seguita per oltre trent’anni e raccontata con maestria inimitabile a milioni di italiani.

Quest’anno il Tour de France partirà per la prima volta dall’Italia nella sua ultracentenaria storia. Il prossimo 1° luglio la terza tappa scatterà da Piazza Cavalli a Piacenza, colorando di giallo l’intera città. Sarà un momento unico e probabilmente irripetibile.

“Aspettando il Tour” è un podcast originale, pensato, realizzato e prodotto dal gruppo Libertà e condotto da Claudio Barbieri, giornalista sportivo, che in carriera ha seguito tappe del Giro d’Italia e del Tour, Classiche, nonché autore di due libri: “I grandi campioni del ciclismo” e “Il grande libro dei quiz sul ciclismo” (Newton Compton).

In questo podcast vi racconteremo storie e leggende della più importante corsa ciclistica del mondo, ascolteremo aneddoti da chi l’ha corsa da protagonista, con uno sguardo alla “piacentinità” e ai grandi campioni e campionesse che portano ogni giorno il nome della città in giro per il mondo. Ogni puntata un ospite diverso, per entrare nei segreti del grande ciclismo, quello che sbarcherà in città fra poche settimane. Non resta che indossare le cuffie, schiacciare play e cominciare questa grande corsa a tappe.

ASCOLTA LA PRIMA PUNTATA DEL PODCAST “ASPETTANDO IL TOUR DE FRANCE”

PRIMA PUNTATA: “ASPETTANDO IL TOUR, STORIE E LEGGENDE”

Mancano appena 50 giorni alla storica giornata del 1° luglio, quando il Tour de France prenderà il via da Piacenza per la 3^ tappa, con destinazione Torino. Ma perché questa corsa è così seguita e leggendaria? Qual è la sua storia? E quali sono i campioni che hanno lasciato un segno indelebile alla Grande Boucle? Per scoprirlo abbiamo interpellato Alberto Pontara, giornalista di Sky Sport ed autore, insieme al conduttore del podcast Claudio Barbieri, di due libri: “I grandi campioni del ciclismo” e “Il grande libro dei quiz sul ciclismo”, editi da Newton Compton. Aneddoti, curiosità, statistiche e soprattutto storie dal Tour. Aspettando che sbarchi in città fra poche settimane… Buon ascolto!