Carpaneto, più sicurezza agli incroci: il Comune interviene su diversi attraversamenti

Rialzati gli incroci e gli attraversamenti pedonali per “migliorare la sicurezza del traffico, specialmente per i pedoni“, ad esempio tra via Galilei e via Galli o piazza Oliveti. È l’intervento concretizzato dal Comune di Carpaneto nelle ultime settimane: lo fa sapere l’ente pubblico in una nota.

L’assessore ai lavori pubblici, Mario Pezza, spiega: “Attraverso piccolo appalto di cinquemila euro per la segnaletica orizzontale, sono stati rinfrescati i dossi, gli attraversamenti rialzati e i relativi segnali di avvertimento e rallentamento. Particolare attenzione al viale Rimembranze con le strisce di margine e mezzeria, oltre all’attraversamento pedonale intermedio e segnalazione incrocio di via Anna Frank e all’incrocio di via Emiliani con via XXV Aprile”.

NUOVI ATTRAVERSAMENTI

Il Comune di Carpaneto ha avviato le procedure per ottenere il nulla osta per due nuovi attraversamenti pedonali su via Roma, all’incrocio con via Leopardi, e su via XXV Aprile, all’incrocio con via Emiliani, a completamento della rete ciclabile già esistente.