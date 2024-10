Allerta in Val d’Arda: esonda il Chiavenna, chiusa l’uscita autostradale di Fiorenzuola

L’intera provincia di Piacenza è ricaduta nuovamente nel vortice del maltempo. Disagi alla viabilità soprattutto in Val d’Arda e in Val Chero. A Fiorenzuola dopo neanche tre giorni dall’ultima volta è stata disposta la chiusura dell’uscita di Fiorenzuola sull’autostrada A1 per chi proviene da Milano.

Nel territorio comunale di Lugagnano è stato necessario chiudere al traffico un tratto di strada comunale all’altezza della frazione Torricella a causa dell’esondazione del torrente Chiavenna.

Nelle prime ore di questa mattina, lungo la provinciale che collega Lugagnano a Vernasca – all’altezza della cementeria Buzzi Unicem – sono esondati i canali a lato della carreggiata allagandola completamente. Fortunatamente, nell’arco di poche ore l’emergenza è rientrata e, in questo caso, non è stato necessario sospendere la circolazione.

Il Chiavenna sta facendo la voce grossa anche nel territorio comunale di Castell’Arquato. All’altezza di Case Sparse Marone il torrente è straripato. La situazione è monitorata dagli agenti di polizia locale e dalla Protezione civile. In queste ore valutazioni anche sul ponte tra Cortemaggiore e Chiavenna Landi.

L’intensa precipitazione sta provocando un progressivo aumento di tutti i corsi d’acqua. L’Arda a Fiorenzuola ha superato la soglia arancione d’allerta. Attenzione anche tra Carpaneto e Veleia per le condizioni del torrente Chero.