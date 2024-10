Maltempo: il fiume Po sfiora i quattro metri; blackout a Ponte dell’Olio

Dopo la tregua di ieri il maltempo è tornato ad abbattersi sulla provincia di Piacenza fin dalle prime ore di mercoledì 23 ottobre.

Come già avvenuto nei giorni scorsi, a causa della pioggia intensa il livello idrometrico del fiume Po in città si è alzato vertiginosamente, sfiorando i quattro metri

(IL MONITORAGGIO IN TEMPO REALE).

Sotto osservazione anche i torrenti Arda, Trebbia e Nure, con la situazione che per il momento non sembra allarmare.

“La pioggia è tornata – spiega Stefano Baldini, responsabile di Aipo Piacenza – ma non si tratta fortunatamente di precipitazioni fortissime: il livello idrometrico del fiume Po e degli affluenti è sotto controllo”.

blackout a ponte dell’olio

Intanto, stamattina si è registrato un blackout che ha lasciato alcune zone di Ponte dell’Olio (Val Nure) senza elettricità per parecchi minuti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici di Enel, al lavoro per risanare l’interruzione della corrente.