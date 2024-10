Maltempo, la piena del fiume Po passa a Piacenza: campi allagati e strade chiuse

Non si ferma il maltempo nel Piacentino. Dopo i danni riportati ieri (19 ottobre) nella nostra provincia, oggi il Comune di Piacenza fa sapere che “i pattugliamenti nel corso del turno serale di sabato hanno visto gli agenti costantemente impegnati a monitorare la situazione degli argini di Trebbia e fiume Po, da Borgotrebbia sino a Roncaglia, controllando anche i sottopassi cittadini. Non si sono registrate criticità. Alle 23.45 il livello idrometrico del fiume Po segnava la soglia di 6 metri, con l’acqua che raggiungeva la strada e in particolare il tratto di via Nino Bixio, chiuso con le transenne, sottostante il ponte ferroviario”.

Nella notte hanno monitorato la situazione i tecnici reperibili della protezione civile del Comune, provvedendo alla chiusura dei sottopassi di via Mussi e via Ferdinando di Borbone. In mattinata è ripreso il monitoraggio di argini e sottopassi da parte delle pattuglie della polizia Locale. Il tratto di via Nino Bixio sottostante al ponte ferroviario resta ancora chiuso al traffico.

Nella mattina del 20 ottobre, quindi, la piena del Po ha colpito il bacino di Piacenza, raggiungendo un livello di sei metri e 13 centimetri secondo l’idrometro di Arpa. In alcune aree, come via Nino Bixio, il fiume ha superato gli argini, allagando campi e strade circostanti. Durante la notte, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile di Piacenza hanno ricevuto numerose segnalazioni e richieste di intervento, presidiando in particolare le zone della Bassa.