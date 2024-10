Maltempo: a Castell’Arquato crolla un fabbricato disabitato, viabilità interrotta

A causa delle condizioni meteo in continuo peggioramento, a Castell’Arquato è crollato un fabbricato in via della Riva, già disabitato. È stata interrotta immediatamente la viabilità della strada, sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che stanno valutando l’intervento di messa in sicurezza: l’edificio, infatti, è crollato in area privata e il rischio è che vada a danneggiare, tra le altre cose, l’illuminazione pubblica.

MALTEMPO NEL PIACENTINO: disagi e danni

Intanto le piogge continuano a scendere incessantemente e stanno provocando disagi e danni in varie zone della provincia di Piacenza. È allerta per la piena di fiumi e torrenti.