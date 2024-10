Allagamenti nel Piacentino: l’acqua invade l’autostrada, chiusa l’uscita di Fiorenzuola

Forte impegno oggi (20 ottobre) dei vigili del fuoco di Piacenza per l’ondata di maltempo che ha investito il nostro territorio. I pompieri sono entrati in azione per gestire gli allagamenti e le varie criticità dovute alle piogge e alla fuoriuscita dei corsi d’acqua. Tra le principali segnalazioni nella nostra provincia, c’è stata la chiusura dell’uscita di Fiorenzuola sull’autostrada A1 (per chi proviene da Milano) a causa degli allagamenti. In particolare, l’acqua ha invaso la zona all’altezza della stazione di servizio Arda Est, rendendo necessario l’intervento di un autospurgo per liberare la corsia d’emergenza allagata. La situazione ha portato alla chiusura temporanea del casello di Fiorenzuola per garantire la sicurezza dei viaggiatori.

Inoltre, una squadra di vigili del fuoco piacentini è stata inviata a dare sostegno nelle aree dell’Emilia già colpite dalle recenti inondazioni e nuovamente investite dal maltempo.