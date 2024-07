Carpaneto: due frane sulle strade a causa delle piogge: 50mila euro dalla Regione

Le piogge dell’ultimo periodo hanno provocato alcune frane, sulle strade delle colline piacentine. In particolare, una si è verificata sulla Strada della Siberia, e una in località Verzaneto-Mirandola. Un ulteriore movimento si è evidenziato a Magnano in località Belvedere durante il nubifragio del 25 giugno.

Quelli relativi alla Strada della Siberia e di Verzaneto hanno problemi differenti: la prima è stata interrotta da una colata di fango sulla sede stradale, mentre nella è ceduto il terreno a valle delle strada, per cui si è formata una vistosa crepa nella pavimentazione asfaltata. L’assessore ai Lavori pubblici di Carpaneto Mario Pezza spiega : “I nostri uffici hanno segnalato le criticità alla Regione computando di massima i costi di ripristino. Abbiamo già ricevuto conferma che avremo fondi per 50mila euro che saranno utilizzati per la riapertura della strada di Verzaneto.

RIAPERTURA TRATTO DI STRADA

Attraverso la consulenza del geologo incaricato, verranno ora caratterizzati i terreni e studiata la soluzione progettuale migliore per togliere il rischio e ripristinare in breve tempo la percorribilità della strada: gli Uffici seguiranno la fase di progettazione e appalto lavori. Sulla strada della Siberia è intanto stato rimosso il materiale che ingombrava la carreggiata, il tratto sarà riaperto solo dopo gli accertamenti geologici che ci potranno assicurare sull’assenza di pericoli per gli utenti”.