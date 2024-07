A Carpaneto tornano le selezioni regionali di Miss Italia 2024

Moda, bellezza e intrattenimento. Torna anche questa estate la tappa di Carpaneto delle selezioni regionali di Miss Italia.

il programma della serata

A partire dalle 15.00 di giovedì, 18 luglio, in Piazza Scotti si svolgeranno i casting e le prove sul palco; dopodiché alle 18.00 le concorrenti si sposteranno nei bar sponsor dell’evento e alle 20.30 inizierà la sfilata dei bambini per la collaborazione con i commercianti che hanno scelto di supportare la manifestazione. Dalle 21.00 inizieranno infine le danze con la sfilata e le selezioni.

miss italia a carpaneto

La manifestazione consentirà, come l’anno scorso, di portare a Carpaneto una vetrina nazionale, dando occasione al nostro territorio e alle nostre attività di inserirsi nel programma di un evento che passa per tutta la Regione e per tutta Italia.

Come ha sottolineato l’assessore al commercio Gianfranco Calderoni: “Per la prima edizione del 2023 abbiamo ottenuto un bel riscontro dal pubblico, che ha aderito alla serata, e ha dato occasione al nostro paese di farsi conoscere ancora di più. Puntiamo ora a replicare con la tappa 2024, per una serata di musica e intrattenimento, ma soprattutto di valorizzazione delle realtà del nostro territorio”.