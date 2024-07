A Carpaneto weekend di sport e non solo: Carpinus Trail e Festa della birra

Il campionato provinciale di corsa in montagna riparte da Carpaneto. Domani, sabato 20 luglio, andrà in scena il Carpinus Sunset Trail. Si tratta di una gara piuttosto tosta: ben 30 chilometri su e giù per i sentieri della Val d’Arda. Punto di partenza: Piazza XX Settembre, a Carpaneto appunto. Il via verrà dato alle sette di sera.

Questo significa che gli atleti, dopo un paio d’ore dovranno finire la corsa al buio; o meglio con l’aiuto della loro lampada frontale.

“Il Carpinus ha sempre preso il via al tramonto, questo è un po’ il suo marchio di fabbrica”, spiega Elena Poggi del Carpinus Trail Team, il gruppo di amici che organizza la manifestazione da quattro anni assieme all’associazione sportiva Vigor Chero, il Centro sportivo italiano e con il patrocinio del comune di Carpaneto.

“Quest’anno però – sottolinea Poggi – c’è una novità: sempre sabato sera, in paese, c’è anche la Festa della birra”. Chi vuole, quindi, potrà andare a festeggiare lì la fine della gara. Gli organizzatori del Carpinus, per altro, regaleranno un ottimo “incentivo”: “Nel pacco gara – dice Poggi – abbiamo messo anche un buono da spendere alla festa”.

anche in staffetta

Il Carpinus Sunset Trail si può correre anche in staffetta a coppie: il cambio è previsto esattamente a metà percorso. Gli organizzatori, poi, hanno pensato anche a chi non vuole indossare un pettorale e non ha voglia di correre tanto. Sempre da Piazza XX Settembre, dalle 18 alle 19, con partenza libera quindi, prenderà il via una marcia non competitiva su un percorso da 8 chilometri.

Questa corsa è la prova numero cinque del campionato provinciale di corsa in montagna. Dopo le prime quattro gare, tra gli uomini, è in testa il veneto Mark Penna, vincitore della Abbots Way 2024, con 385 punti. Secondo è il piacentino Jacopo Maj, portacolori del Team Metronotte (260 punti). Terzo è un altro veneto, il trevigiano Diego Zanardo (225 punti). Tra le donne invece, a guidare la classifica è un’atleta di Parma, Francesca Granelli (293) che corre per il Casone Noceto. Dietro a lei, la bellunese Valentina Michielli (250 punti) e la piacentina Elena Ramazzina, che corre per Italpose (244 punti).

Su Libertà in edicola oggi la classifica completa del campionato