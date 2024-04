Tour de France, Piacenza ignorata dai social ufficiali delle tappe italiane

Piacenza attende il Tour de France. Ma il Tour de France si dimentica di Piacenza? Il dubbio, a tratti paradossale, emerge dalla pagina Instagram della prestigiosa competizione ciclista che approderà nel nostro territorio il 1° luglio con grandi aspettative in termini di impatto economico e turistico.

Per adesso, però, di Piacenza non c’è traccia fra i post social pubblicati sul canale ufficiale (@letour_it) dedicato alla tratta italiana della Grande Boucle 2024: ci sono diversi video, realizzati e condivisi nei giorni scorsi, con protagonisti il lampredotto, il ponte di Tiberio a Rimini, i monumenti di Firenze, la “Via della Lignite” per il cicloturismo in Toscana, le risaie del Piemonte, il parco nazionale del Gran Paradiso, la cupola del Brunelleschi, i tortellini di Modena e Bologna, le valli di Comacchio, il Chianti e altre bellezze delle province che saranno percorse dalla carovana gialla. Ma i capolavori di Piacenza – dall’enogastronomia ai paesaggi – non risultano promossi sul canale social del Tour de France. La nostra città, dunque, sembra la grande assente. Per ora, quantomeno.

LA TAPPA PIACENTINA

Ma il ruolo di Piacenza, lo ricordiamo, è tutt’altro che secondario nel Tour de France 2024. La data da segnare sul calendario è il 1° luglio. La tappa dal nostro territorio a Torino sarà di 229 chilometri, un itinerario interamente pianeggiante per velocisti puri. Dopo la passerella in centro storico, la carovana attraverserà Rottofreno, Sarmato e Castel San Giovanni, prima di spostarsi in Lombardia e Piemonte. Le istituzioni locali, in primis l’amministrazione Tarasconi, hanno ribadito più volte che “l’obiettivo è quello di mostrare Piacenza a tutto il mondo”. Su Instagram, ad oggi, non è così.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: