Con le evoluzioni di Brumotti e la scritta gialla Piacenza aspetta il Tour de France

Piacenza si è vestita di giallo per il Tour de France. A 100 giorni dalla tappa che partirà dalla nostra città per raggiungere Torino, sono iniziati gli appuntamenti in vista dell’evento internazionale in programma il primo luglio. Suggestivo il colpo d’occhio dall’alto della scritta gialla “Piacenza” creata dalle persone che ieri, 23 marzo, si sono date appuntamento in piazza Cavalli per la registrazione del video promozionale. Quattrocento i bambini in maglia gialla presenti per l’occasione.

In seguito, il testimonial della giornata, il campione Vittorio Brumotti, volto noto di Striscia la notizia, ha attraversato con le sue famose “evoluzioni” i luoghi simbolo della città: dal teatro Municipale alle mura farnesiane fino a posare davanti al Ritratto di signora di Klimt alla galleria Ricci Oddi.