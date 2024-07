Da Pelù a Gabbani, stasera il concerto di Radio Bruno a Piacenza: attesi in 7.500

Piazza Cavalli è pronta. I fan pure. Piacenza oggi (9 luglio) ospiterà l’attesissimo concerto-evento di Radio Bruno in centro storico, all’ombra di palazzo Gotico, a partire dalle ore 20 a ingresso libero. Sono previsti circa 7.500 spettatori. Tra gli artisti attesi, ecco Angelina Mango, Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Rose Villain, Piero Pelù, The Kolors, Bigmama, Mr. Rain, Noemi, Aaron, Francesco Gabbani, Berna, Mida, Holden, Michele Bravi, Sophie and the Giants e Tananai.

Lo show è visibile in diretta anche sul canale 73 del digitale terrestre, per poi essere trasmesso successivamente sulle reti Mediaset. Gli ingressi e le uscite sono consentiti a partire dalle 16.00 solo in largo Battisti e via Cavour.

La viabilità subisce alcune modifiche nei pressi di piazza Cavalli: il Comune raccomanda di raggiungere piazzetta Sant’Ilario tra le ore 18 e le 20 e ricorda che nell’area-concerto non sono ammessi i cani, ma ecco – in questa pagina – i dettagli completi.