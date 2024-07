Martedì il concerto di Radio Bruno in Piazza Cavalli: tutte le modifiche alla viabilità

Il conto alla rovescia è iniziato: martedì prossimo, 9 luglio, Piazza Cavalli ospiterà l’attesissimo concerto-evento di Radio Bruno, che porterà sul palco un cast a dir poco eccezionale. Per consentire le operazioni di allestimento delle strutture si renderanno necessarie già a partire da questi giorni alcune modifiche alle viabilità ordinaria.

le modifiche giÀ in vigore

È già in vigore dal pomeriggio di giovedì 4 luglio – e resterà tale sino alle ore 20 di giovedì 11 – il divieto di sosta con rimozione forzata in piazzetta Grida, mentre a partire da domani, 7 luglio e sino alla mezzanotte di giovedì 11, lo stesso provvedimento riguarderà anche 40 stalli di sosta in largo Brigata Piacenza, destinati ai mezzi a servizio dell’evento.

le modifiche previste il giorno dell’evento

Dalle 9.00 del mattino di martedì 9 luglio, sino al termine dello spettacolo, sarà vietata la sosta in piazza Cavalli, piazzetta Mercanti e piazzetta Grida, nonché nel tratto di via Cittadella tra via Mazzini e largo Matteotti, nel tratto di via Cavour tra piazza Cavalli e l’incrocio con via Roma, nel tratto di via Mazzini tra via Mentana e piazza Cavalli, nonché nelle vie Chiapponi, Garibaldi, San Donnino, Medoro Savini, Sopramuro e in piazzetta Plebiscito. Le stesse vie e piazze saranno, a partire dalle 13 di martedì 9 sino al termine della manifestazione, chiuse al traffico, così come largo Battisti, il tratto di corso Garibaldi tra via Vigoleno e largo Battisti, il tratto di via Chiapponi tra piazza Duomo e via Sopramuro, il tratto di via XX Settembre tra piazza Cavalli e via San Francesco, vicolo Perestrello nonché via Sant’Antonino, via Felice Frasi e via Carducci (queste ultime tre vie saranno percorribili dai mezzi dei residenti e da quelli di soccorso). Per il tratto di piazza Cavalli tra l’incrocio con via Mazzini e quello con via Illica, il divieto di circolazione entrerà in vigore un’ora prima, alle 8, fino al termine dello show. Dalle ore 13 sempre di martedì 9 luglio e fino al termine della manifestazione i mezzi di soccorso potranno percorrere nel doppio senso di marcia via Sopramuro e il tratto di via Chiapponi tra via Sopramuro e via Scalabrini.

Per quanto riguarda le aree di stazionamento dei taxi in via Sopramuro e via Cavour, per tutto il tempo della manifestazione del 9 luglio la postazione si trasferirà al parcheggio del Cheope in via IV Novembre.

Gli ingressi e le uscite del concerto saranno consentiti a partire dalle 16.00 solo a largo Battisti e via Cavour.