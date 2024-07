Emozione nel concerto di Radio Bruno, Sonny a Daniela: “Vuoi sposarmi?”

Sonny si è inginocchiato, Daniela si è emozionata. La fatidica parola: “Sì”. E la musica, le urla, le note si sono fermate: il tempo, nel concerto-evento di Radio Bruno in piazza Cavalli, si è cristallizzato. Una proposta di matrimonio tra i 7.800 spettatori di Piacenza, stasera (9 luglio), è stata letteralmente la sorpresa che ha impreziosito la serata.

Dopo l’esibizione di Angelina Mango, le telecamere sono state dunque puntate su Sonny e Daniela, provenienti dalla vicina Maleo: la proposta al microfono ha sbalordito la folla, innescando un lungo applauso.

Anche così il concerto di Radio Bruno ha conquistato Piacenza. Sul palco, ecco Angelina Mango, Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Rose Villain, Piero Pelù, The Kolors, Bigmama, Mr. Rain, Noemi, Aaron, Francesco Gabbani, Berna, Mida, Holden, Michele Bravi, Sophie and the Giants, Annalisa e Tananai.

Lo show è stato trasmesso in diretta anche sul canale 73 del digitale terrestre.