No a fuochi e botti da Natale all’Epifania, la sindaca: “Divertiamoci con rispetto”

Sicurezza al primo posto a Natale e a Capodanno. La sindaca di Piacenza, con l’ordinanza 854, vieta l’utilizzo di petardi, botti, fuochi d’artificio per tutta la durata delle feste natalizie. “Divertiamoci con buon senso e rispetto” le parole di Katia Tarasconi.

La misura – riferiscono dal Comune – è stata adottata tenendo conto del crescente utilizzo dei cosiddetti materiali esplodenti non solo nelle ore che coincidono con l’arrivo dell’anno nuovo, ma anche nei giorni precedenti e successivi; un utilizzo che comporta seri rischi per la sicurezza delle persone e degli animali, oltre a potenziali danni al patrimonio sia pubblico che privato.

Divieto in vigore fino all’Epifania

La sindaca Katia Tarasconi evidenzia l’importanza di questi provvedimenti, sottolineando che “gli incidenti legati all’uso improprio di petardi e fuochi d’artificio sono in aumento con conseguenze che possono rivelarsi davvero gravi”. Il divieto entra dunque in vigore da oggi 24 dicembre 2024 fino al 7 gennaio 2025 e riguarda tutto il territorio comunale.

Misure di sicurezza per il capodanno in piazza

In parallelo, con l’ordinanza n. 855 emanata sempre oggi, il Comune introduce misure specifiche per garantire la sicurezza durante la manifestazione di Capodanno in Piazza Cavalli che si svolgerà dalle ore 19 del 31 dicembre fino all’1 e 30 del primo gennaio 2025.

L’ordinanza vieta il consumo e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine al di fuori dei pubblici esercizi, l’utilizzo di spray urticanti (anche se liberamente in commercio) e l’accensione di fuochi d’artificio e petardi nell’area dell’evento, ovvero piazza Cavalli, ma anche nelle zone limitrofe. Nel dettaglio: via Cavour, via XX Settembre, piazza San Francesco, via San Donnino, via Sopramuro, largo Battisti, corso Vittorio Emanuele, vicolo Perestrello, piazzetta e largo Sant’Ilario, via Illica, via Calzolai, piazzetta Grida, piazzetta Pescheria, piazzetta Mercanti, via Mazzini e via Cittadella.

Attese circa tremila persone

All’evento di Capodanno (intitolato “Voglio tornare agli anni ‘90”) sono attese circa tremila persone e i divieti – che hanno l’obiettivo di prevenire possibili incidenti e disordini – saranno in vigore a partire già dalle ore 18 del 31 dicembre fino alle 6 del mattino del primo gennaio.

Le violazioni delle ordinanze comporteranno sanzioni amministrative che vanno da 25 a 500 euro.

“Mi raccomando – sottolinea la sindaca – cerchiamo di divertirci insieme usando prima di tutto il buon senso nel rispetto delle persone, con particolare riguardo nei confronti delle categorie più fragili, avendo cura dei nostri animali e anche della città e dei suoi spazi. E’ casa nostra: trattiamola come tale. Auguri di cuore a tutti”.