Manca sempre meno al concerto di Radio Bruno: il 9 luglio cancelli aperti dalle 16

Il conto alla rovescia è quasi terminato: domani, martedì 9 luglio, è in programma l’attesissimo concerto-evento di Radio Bruno in piazza Cavalli a Piacenza.

Tutte le info con le modifiche alla viabilità

Il Comune, nel confermare che i cancelli per l’ingresso del pubblico – posizionati in largo Battisti e in via Cavour – si apriranno alle 16.00, riporta alcune informazioni di carattere organizzativo legate all’evento.

“Per agevolare l’accesso a piazza Cavalli – si legge in una nota – e ridurre, dove possibile, l’utilizzo dell’auto saranno create due aree parcheggio per le biciclette, una in piazza Sant’Antonino e l’altra in largo Baciocchi; considerato l’elevato numero di partecipanti al concerto, alle persone diversamente abili (già registrate sul sito di Radio Bruno e quindi autorizzate) è cortesemente richiesto di raggiungere piazzetta Sant’Ilario tra le ore 18 e le 20; nell’area-concerto non saranno ammessi cani.