Il Tour dello sport fa tappa in Piazza Cavalli con oltre 250 giovanissimi

Oltre 250 giovani hanno dato vita questa mattina al Villaggio dello sport, organizzato da Sport senza frontiere e Conad Centro Nord. In Piazza Cavalli gli studenti delle scuole piacentine si sono cimentati in varie discipline, dal calcio al basket passando perfino per gli scacchi. Obiettivo della manifestazione è promuovere la pratica sportiva che deve essere senza barriere e accessibile a tutti.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Piacenza e da “Sport e Salute”, ha potuto contare sulla disponibilità di alcune realtà locali che hanno guidato bambini e ragazzi alla scoperta delle rispettive discipline: Mio Volley, Club Scacchi Piacenza, Asd Bakery Basket, Judo Club Sakura e Piacenza Rugby Club.