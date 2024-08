Radio Bruno a Piacenza, stasera il concerto-evento in replica alle 21.10 su La5

Questa sera (19 agosto) alle 21.10 su La5, canale del gruppo Mediaset, andrà in onda il concerto-evento di Radio Bruno che si è tenuto in centro storico a Piacenza poche settimane fa, con circa 7.500 spettatori all’ombra di Palazzo Gotico.

Sul palco si sono esibiti alcuni dei nomi più amati del panorama musicale italiano, tra cui Angelina Mango, Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Rose Villain, Piero Pelù, The Kolors, Bigmama, Mr. Rain, Noemi, Aaron, Francesco Gabbani, Berna, Mida, Holden, Michele Bravi, Sophie and the Giants e Tananai.