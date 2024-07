Malori durante il concerto di Radio Bruno: 85 persone soccorse da 118 e Anpas

Ottantacinque interventi, per la maggior parte malori legati al caldo e risolti praticamente tutti in breve nel posto medico avanzato allestito.

È il bilancio della serata di super lavoro dei professionisti del 118 e dei volontari di Anpas che ieri sera hanno presidiato, dal punto di vista dei soccorsi sanitari, il maxi concerto di Radio Bruno in piazza Cavalli di martedì 9 luglio.

La rete provinciale dell’emergenza urgenza ha presidiato l’area della manifestazione fin dal tardo pomeriggio, con un notevole dispiegamento di forze. Anpas ha messo a disposizione tre ambulanze e circa una sessantina di volontari, suddivisi in squadre a piedi, con zaini per il primo soccorso.

In via Sopramuro, angolo piazza Cavalli, è stato allestito un posto medico avanzato, che si è rivelato infatti utilissimo per trattare sul posto i casi di malore. Il 118 ha messo a disposizione due autisti, tre infermieri e un medico. Dall’inizio del concerto, a queste risorse si è aggiunto anche l’equipaggio dell’automedica per dare supporto all’attività in via Sopramuro.

Tutte le attività si sono svolte sotto la regia di Alessandro Gandolfi, coordinatore dell’Emergenza urgenza, affiancato da Enrico Bersani e Luca Inglese. Enrica Rossi, direttore 118, ha lavorato al Posto medico avanzato, mentre il dirigente Stefano Nani, insieme al responsabile Anpas provinciale Paolo Rebecchi, hanno effettuato diversi sopralluoghi per monitorare l’andamento generale della serata.

Sempre dopo l’inizio del concerto, è stato allestito anche un ulteriore gazebo di riferimento per i soccorritori a piedi, in zona via Cavour, gestito da un infermiere 118 supportato dal personale Anpas.

Il sistema ha funzionato bene anche grazie alla sinergia con le tutte le altre Istituzioni locali, che in queste settimane hanno lavorato insieme per assicurare l’ottima riuscita dell’evento.