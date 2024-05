Cresce l’attesa per il Tour de France: in centro spuntano nuove scritte luminose

Piacenza si prepara al Tour de France. In vista della tappa in programma il 1° luglio, in centro storico sono spuntate nuove proiezioni luminose. “Segui la bici gialla”, si legge in alcune di queste: l’ultima di una serie di iniziative scenografiche il cui intento è proprio quello di “preparare” la città al passaggio della Grand Boucle, la maggiore corsa a tappe maschile di ciclismo su strada professionistico e terzo evento sportivo più seguito al mondo.