Auto elettriche, in arrivo 37 nuove colonnine di ricarica a Piacenza: ecco le aree

In tutta Italia l’aumento del numero di colonnine di ricarica per auto elettriche supera il 40 per cento. Anche Piacenza fa la sua parte: diversi nuovi impianti per l’alimentazione dei cosiddetti mezzi sostenibili sono in arrivo nella nostra città. L’amministrazione comunale sta definendo la “mappa” degli interventi di installazione.

LE AREE

“Ad oggi – fa sapere l’assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni – sono state individuate alcune aree con le caratteristiche conformi, cioè i parcheggi di via Gorra, largo Anguissola, via Tirotti (Piacenza Expo), polo logistico di via Bazzani, viale Sant’Ambrogio, via Carini a Sant’Antonio, via Anguissola, piazzale Torino, vicolo del Guazzo, via Rigolli, Baia del re, corso Europa-via Caffi e nei pressi del parco della Galleana in via Manfredi, nonché davanti al mercato rionale di via Alberici e in via Turati alla Besurica”.

L’ITER

È l’esito di un iter avviato nei mesi scorsi dal Comune di Piacenza. “Nella primavera del 2023 – ricorda l’assessore – è stato varato un avviso di manifestazione d’interesse rivolto agli operatori del settore. Dei tre che hanno presentato proposte conformi a quanto richiesto dal Comune, il progetto risultato più aderente è stato quello di EnelX, che si è quindi aggiudicata a novembre la possibilità di installare le nuove colonnine sulle aree pubbliche”. L’idea avanzata riguarda la posa e messa in opera di 37 colonnine di ricarica veloce, secondo il criterio di una loro distribuzione razionale in città e tenendo in considerazione soprattutto i punti di maggior interesse e le aree di sosta. Sono tuttora in corso le interlocuzioni con gli uffici tecnici al fine di avviare la fase operativa. Oltre alle pratiche relative all’occupazione di suolo pubblico, si stanno svolgendo i sopralluoghi necessari per la definizione della dislocazione delle colonnine rispetto alle postazioni individuate, “perfezionando i siti secondo la concreta fattibilità tecnica”. Si sta infatti verificando la situazione legata alla distribuzione, poiché le stazioni di ricarica richiedono un fabbisogno importante che la rete di distribuzione non supporta in tutte le aree di Piacenza.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: