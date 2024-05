Soroptimist festeggia 50 anni: un pianoforte e una sala musica in dono a Piacenza

Un pianoforte per il Conservatorio Nicolini e una sala musicale per i più piccoli a disposizione degli educatori di strada in via Capra. Sono le azioni benefiche con cui Soroptimist Piacenza ha festeggiato i primi 50 anni di attività: lo ha spiegato la responsabile Elena Vincini nell’evento organizzato stamattina, 11 maggio, a palazzo Gotico.

“Cinquant’anni di attività a favore dei diritti umani, dello sviluppo economico e sociale, nonché di salute, ambiente e cultura – ha ricordato Vincini – così il Soroptimist Club ha raggiunto un traguardo importante che vuole festeggiare insieme alla città. Il gruppo è nato 50 anni fa con 21 socie, oggi sono 44, impegnate nelle più diverse attività lavorative”.

Gli eventi di celebrazione proseguono nel pomeriggio di sabato e domenica 12 maggio ad Agazzano.