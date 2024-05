Piazza Cittadella, il comitato: “Pedonalizzare la zona, no al parcheggio interrato”

“Pedonalizzare piazza Cittadella e destinare l’ex biglietteria a laboratori scolastici, sede del mercato coperto, spazio per l’accoglienza turistica o servizi accessori dei musei civici di palazzo Farnese”. È la posizione del comitato “Fondo ambiente e territorio” di Piacenza, che ha inviato una nota alla nostra redazione per ribadire la propria visione su questo importante comparto urbano che – nei piani dell’amministrazione Tarasconi – sarà riqualificato con la realizzazione del parcheggio interrato, qualora il concessionario privato Gps presentasse le garanzie bancarie per l’avvio del discusso cantiere.

“Le condizioni di degrado intorno all’autostazione di piazza Cittadella meritano di essere prese seriamente in considerazione – prosegue il comitato – in quanto la zona è in stato di abbandono. Come cittadini, nel 2019 avevamo eseguito un intervento parziale di pulitura e ritinteggiatura dell’autostazione per dimostrare che l’edificio ha una sua dignità architettonica, perciò vale la pena riutilizzarlo per scopi pubblici. Da anni sosteniamo che occorrono interventi capaci di restituire alla piazza sicurezza, decoro, pulizia e funzioni compatibili con i suoi valori storici e urbanistici”. Secondo il comitato, il futuro e ipotetico posteggio interrato “non contrasterà lo stato di degrado, i danneggiamenti e certi comportamenti inappropriati”.