Piazza Cittadella, il Comune: “Pronte le garanzie bancarie per sbloccare il parcheggio”

C’è luce, intesa come nuova fideiussione che sostituisce quella falsa e garanzie bancarie per il parcheggio interrato, in fondo al tunnel che deve portare alla riqualificazione di piazza Cittadella. Una luce vista dall’amministrazione comunale, più scettica invece la minoranza che lamenta come la commissione congiunta riguardante l’aggiornamento dell’iter del progetto di piazza Cittadella abbia portato tanti annunci e nessun documento.

È stato l’assessore Matteo Bongiorni ad affermare che il concessionario Piacenza Parcheggi-Gps ha ottenuto i due documenti che consentono di superare lo stallo, sostenendo che “la riqualificazione di piazza Cittadella può partire”. Con la precisazione, però, che “manca la polizza ‘del fare’, da aggiornare ai nuovi costi fissati dal piano economico finanziario, necessaria per l’assegnazione delle aree nei progetti di opere pubbliche”.

La nuova polizza fideiussoria in garanzia degli stalli dei parcheggi e in sostituzione di quella rivelatasi falsa, afferma l’assessore, è emessa dalla compagnia Revo Insurance. “Si tratta di un gruppo assicurativo italiano“, dice, “considerato affidabile dai nostri broker e che coprirà il canone per tutto il 2024, dal primo gennaio al 31 dicembre”.

L’assessore spiega che sono arrivate anche le garanzie bancarie per la realizzazione del parcheggio interrato di 250 posti. A copertura dei 14,7 milioni di euro, oltre a Banca del Fucino, interverrà Medio Credito Centrale, del Gruppo Banca del Mezzogiorno, quest’ultima partecipata al 100% di Invitalia, di proprietà del ministero dell’Economia, come confermato dal vicesindaco Marco Perini. “La garanzia”, dice Bongiorni, “è stata presentata da Igea Digital Bank”, quindi fa sapere che il 12 giugno scorso, a seguito di quanto accaduto negli ultimi due mesi, per “grave inadempimento a carico del concessionario era stato avviato il procedimento di risoluzione del contratto nei confronti del concessionario”. Procedimento revocato ieri.

Dalla minoranza si fa notare che mancano i documenti. “Sono state annunciate cose”, dice Patrizia Barbieri (Barbieri-Liberi). “Sostenete di avere la bancabilità, ma voglio vedere i documenti. Se li annunciate, è poi chiaro che li vogliamo leggere”. E ancora: “Si è portata la fideiussione da 5 anni a 1. Legittimo, ma queste modifiche devono passare in consiglio, così come quella dell’addendum (la modifica del contratto fra Comune e Piacenza Parcheggi-Gps del 2012 modificato nel dicembre del 2023, ndr)”.

“Le carte e i dati sono tutti a disposizione per chi farà richiesta di accesso agli atti”, risponde Tarasconi, “e non c’è nulla di cui discutiamo oggi che vada votato. Questa commissione è un’informativa”.