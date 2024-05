Il Municipale di Piacenza diventa La Scala per il set della serie tv “Belcanto”

Calessi e carrozze trainate da cavalli, un Caffè degli artisti e finte locandine d’epoca hanno catapultato piazza Sant’Antonino a Piacenza in atmosfere ottocentesche ieri pomeriggio (15 maggio) per l’ultimo giorno di riprese di “Belcanto”, la nuova serie tv co-prodotta da Rai Fiction e Lucky Red che porterà sul piccolo schermo le origini dell’opera lirica.

La serie – diretta da Carmine Elia, regista della fiction di successo “Mare Fuori” – vedrà protagonista Vittoria Puccini – conosciuta per una varietà di ruoli, tra cui quello in Elisa di Rivombrosa – insieme a un cast di attori di spicco in cui compaiono, tra gli altri, Carmine Recano e Giacomo Giorgi – rispettivamente il comandante della polizia penitenziaria Massimo Esposito e Ciro Ricci di “Mare Fuori” con anche la partecipazione di Andrea Bosca e Antonio Gerardi.

Le riprese piacentine sono partite già nel mattino all’interno del Teatro Municipale e sono poi proseguite all’esterno, nel tardo pomeriggio, dove attraverso alcuni elementi scenografici la produzione ha trasformato piazza Sant’Antonino in piazza della Scala di Milano, aggiungendo lampioni e affiggendo le locandine di rappresentazioni, come “Anna Bolena” e il “Barbiere di Siviglia”, che riportavano l’intestazione del teatro scaligero. Molto probabilmente il teatro di Piacenza è stato scelto per la sua somiglianza esterna con quello di Milano.