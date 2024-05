Naufragata ogni speranza, Sandro Groppi lascia la casa pagata 369mila euro

Per Sandro Groppi è naufragata ogni speranza. Nei prossimi giorni l’87enne dovrà lasciare la casa di via Emmanueli che nel 2007 pagò 369mila euro. Andrà a vivere in un appartamento in affitto dalle parti di Barriera Genova. In realtà l’ultimatum gli era stato dato per ieri, 7 maggio, ma l’Istituto vendite giudiziarie di Parma gli ha concesso una breve proroga per completare il trasloco.

UNA VICENDA PARADOSSALE

Scendono dunque i titoli di coda su una vicenda triste e paradossale. Il pensionato ha avuto l’unica colpa di fidarsi del costruttore che ristrutturò l’immobile, versando l’intero valore dell’appartamento prima del rogito. All’atto di compravendita l’imprenditore non si presentò mai. Groppi scoprì successivamente che sull’immobile gravava un’ipoteca perché il mutuo fondiario avuto dall’impresa edile non era mai stato estinto.

L’ASTA GIUDIZIARIA

Così, nonostante nel 2010 il tribunale di Piacenza avesse riconosciuto a Groppi la proprietà della casa, è stata avviata una procedura per recuperare il credito del mutuo. L’anno scorso la procedura si è conclusa con un’asta giudiziaria e con la vendita dell’appartamento a 172mila euro. Tutti i tentativi per rimanere sono falliti.