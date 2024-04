Sigilli all’hotel Vip di Piacenza: la polizia locale sgombera per inagibilità

La polizia locale di Piacenza ha messo i sigilli a un albergo in città. Si tratta dell’hotel Vip in via Cipelli, che è stato sgomberato dalle forze dell’ordine per motivi di inagibilità. I controlli tecnici degli enti preposti – in particolare da parte dei vigili del fuoco – hanno portato infatti a individuare alcune irregolarità. Da qui, dunque, il provvedimento disposto dalla prefettura di Piacenza con la comunicazione alla proprietà, in vigore “fino a quando il responsabile legale non avrà provveduto a regolarizzare l’esercizio dell’attività sia a livello amministrativo che secondo le prescrizioni della vigente normativa di sicurezza antincendio”. Ieri pomeriggio, lunedì 22 aprile, gli agenti della polizia locale hanno eseguito l’ordinanza nei confronti della struttura ricettiva situata nei pressi di via Manfredi.

Il provvedimento

Il decreto di sospensione – emanato dalla prefettura – spiega che “sono state riscontrate gravi inadempienze per le quali l’attività non può essere esercitata”. Nel dettaglio, le autorità rilevano che “l’illuminazione di emergenza e sicurezza non è funzionante, la compartimentazione delle due vie d’esodo verticali non è garantita, la segnaletica di sicurezza va integrata dove carente”. E ancora: “Non è stato prodotto registro dei controlli che attesti che i sistemi di protezione attiva – si legge nel documento della prefettura -, non è stato possibile controllare la funzionalità dei sistemi di allarme, alcune uscite di sicurezza hanno li senso di apertura verso l’interno e altre sono sprovviste di maniglione antipanico, all’interno dell’attività non erano presenti addenti al servizio antincendio”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: