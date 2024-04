Studenti di Sarajevo ospiti a Piacenza con il liceo Gioia: “Stupiti da bellezze e cibo”

Una delegazione di studentesse e studenti di Sarajevo è stata ricevuta stamattina, 17 aprile, nel municipio di Piacenza. L’iniziativa nasce nell’ambito del gemellaggio tra il liceo Gioia e l’omologo istituto Prva Gimanzija della capitale bosniaca.

“Facciamo conoscere Piacenza e il nostro sistema scolastico – spiega la docente Donata Horak – con lezioni, visite guidate e varie attività, il tutto nella prospettiva anche di un’educazione alla cittadinanza in una dimensione europea. Credo che sia un’esperienza fondamentale. I ragazzi di Sarajevo rimangono stupiti da Piacenza e in particolare, come sempre, dalle bontà gastronomiche”.

Come ormai da tradizione, così, anche quest’anno il liceo di viale Risorgimento ospita un gruppo di giovani di Sarajevo: circa 40 persone provenienti da un percorso didattico con indirizzi umanistico, linguistico e scientifico. La visita alla sala consiliare di Palazzo Mercanti e l’incontro con l’amministrazione comunale, quindi, ha rappresentato un momento importante di “benvenuto” nella nostra città.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: