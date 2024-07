Giusti o eccessivi? Studenti divisi sui festeggiamenti post-maturità in stile laurea

La moda dei festeggiamenti “da laurea” per il diploma di maturità ha travolto anche l’istituto di scuole superiori Mattei di Fiorenzuola. Vino, bouquet di fiori, cannoni spara coriandoli, abbracci con amici e genitori e l’immancabile tailleur; momento memorabile, momento “instagrammabile”.

È giusto festeggiare in grande il diploma di maturità? Lo abbiamo chiesto ad alcuni dei ragazzi che si sono appena diplomati all’istituto Mattei.

i parerI favorevolI

Tra loro, Jole Zucco, la prima studentessa ad essersi diplomata con 100 e lode all’Istituto Tecnico Tecnologico (Itt). “Strafare è di moda- dice Jole Zucco- personalmente trovo il conseguimento del diploma un momento di grande gioia e soddisfazione sia per lo studente che per i genitori; considero dunque carini i festeggiamenti in grande, da immortalare anche con belle foto”.

Anche lo studente Andrea Conti, 100 e lode dell’Itt è d’accordo con i festeggiamenti in grande per il diploma di maturità: “Si tratta di un bel momento da celebrare e in occasione della laurea farei lo stesso. Probabilmente questa tendenza è partita da coloro che non pensano di andare all’università e che quindi considerano il diploma come il momento finale del percorso di studi, per gli altri invece, credo che l’occasione sia un valido pretesto per festeggiare”.

chi la pensa diversamente

C’è chi invece la pensa diversamente, la studentessa Matilde Tirelli, neo diplomata con 100 dell’istituto tecnico economico: “Quello del diploma è un traguardo importante, ma non come lo è una laurea; vado fiera del mio risultato, ma non mi monto la testa, guardo avanti. Non ho pianificato festeggiamenti se non un brindisi con qualche mia amica, festeggiare è giusto ma in proporzione al traguardo”.

Sulla stessa linea di pensiero anche la studentessa Gaia Fortunati, neo diplomata con 100 e lode al liceo di scienze umane: “Non ho organizzato festeggiamenti per me perché sono concentrata su un lavoro estivo stagionale che tra poco intraprenderò e sull’iscrizione all’università statale di Milano in scienze della comunicazione. Per me il diploma è un traguardo importante ma per il quale non sono necessari festeggiamenti esagerati”.

Anche il vice preside Gianni Montani ha condiviso il proprio punto di vista in merito: “Traguardo importante ma festeggiamenti da rivalutare, eccessivi per una formazione di base; dato anomalo per questa maturità 2024 oltre ai festeggiamenti da laurea anche la presenza dei genitori che accompagnano gli studenti”.