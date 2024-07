“Lo Specchio” ospita Dario Costantini, presidente nazionale di CNA

Nella venticinquesima puntata di “Lo specchio di Piacenza”, la direttrice Nicoletta Bracchi, ideatrice e conduttrice del format, intervista Dario Costantini, presidente nazionale di CNA per il quadriennio 2021-2025. Appuntamento, dunque, questa sera (martedì 2 luglio) alle 20.30 su Telelibertà, con il manager piacentino ai vertici di una confederazione che oggi conta circa 630mila associati e una diffusa presenza in tutto il Paese.

una lunga carriera in cna

Costantini illustrerà il percorso che lo ha portato a ricoprire questa prestigiosa carica, mettendo in luce le sfide e le opportunità che caratterizzano il settore dell’artigianato e delle piccole e medie imprese nel contesto economico attuale. Costantini, 46 anni, è amministratore delegato e socio della Costantini srl con sede a Piacenza, impresa che opera nel settore del condizionamento. È stato presidente di CNA Piacenza dal giugno 2007 al luglio 2017 quando è stato eletto presidente della CNA Emilia Romagna.

l’impegno sociale

Oltre al suo impegno professionale e associativo, Costantini è attivamente coinvolto in iniziative sociali. È consigliere della onlus “Progetto Vita – Il cuore di Piacenza”, un’organizzazione pionieristica che ha lanciato il primo progetto europeo di defibrillazione precoce sul territorio per prevenire la morte improvvisa per arresto cardiaco.

Questo progetto ha avuto un impatto significativo sulla salute pubblica, salvando numerose vite grazie alla diffusione capillare dei defibrillatori e alla formazione della popolazione sull’uso di questi dispositivi salvavita.