Bar Tour, la Coop Infrangibile si aggiudica la vittoria del gioco promosso da Libertà

Bar Tour, il gioco del Gruppo Libertà vede la vittoria della Coop Infrangibile 1946. Si è conclusa con successo la prima edizione del Bar Tour, un’iniziativa che ha visto competere diversi bar di Piacenza e provincia.

Ogni locale ha raccolto consensi e supporto dai clienti attraverso votazioni giornaliere, tazzina di caffè dopo tazzina di caffè. Oggi, la medaglia d’oro va alla Cooperativa Popolare Infrangibile 1946, che ha compiuto una rimonta straordinaria: dal quattordicesimo posto nella prima classifica pubblicata, ha conquistato il primo gradino del podio con 1.424 punti, aumentando di oltre 400 punti rispetto all’ultima pubblicazione.

L’Antico Bar del Castello di Nibbiano si aggiudica il secondo posto, dopo aver mantenuto il primato in molte classifiche, superato solo nelle ultime graduatorie dalla Coop Infrangibile. Il terzo posto va al Just Cavelli Time di Piacenza, che ha guadagnato punti e posizioni grazie al supporto costante della propria clientela. Seguono in classifica: Amaryllis Cafè, Bar Pluto, Pisarei e fa Blues, Barino Caffè e Bar Chiara. Le Moire e Bar Trattoria Stella chiudono con un pareggio a 86 punti ciascuno. La classifica prosegue con Caffè dei Cortesi, Antico Pozzo, Bar Ritual, Le Cocorite, L’Ora del Gusto, Chioschetto del Facsal, G Bar, Bar Da Luca e Caffè del Re.

Nelle prossime settimane, i vincitori saranno contattati per la premiazione.

LA CLASSIFICA FINALE SU LIBERTÀ