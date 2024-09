Premio Cat 2024: tra le novità un concorso dedicato ai giovani dai 16 anni

È stata presentata questa mattina, venerdì 6 settembre, nella sede della Fondazione di Piacenza e Vigevano l’ottava edizione del Premio Cat – Percorsi di cinema e critica cinematografica in ricordo di Giulio “Cat” Cattivelli.

Organizzato da Cinemaniaci, il premio prenderà il via domenica 8 settembre con l’apertura ufficiale delle iscrizioni al concorso nazionale di critica cinematografica: la partecipazione è gratuita e garantita a giovani tra i 16 e i 25 anni.

Novità di quest’anno è “Teenager”, un’estensione del concorso nazionale di critica cinematografica riservata a giovani che abbiano compiuto 16 anni di età. Sono inoltre in programma numerosi eventi collaterali: percorsi di cinema in autunno, workshop nelle scuole, presentazione di libri, proiezioni di film, tavole rotonde e concerti per tutti.

All’incontro sono intervenuti Luca Groppi, consigliere di amministrazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Alessandro Miglioli, vicepresidente di Editoriale Libertà e Fondazione Ronconi Prati, insieme a Piero Verani, direttore artistico del Premio Cat e presidente di Cinemaniaci.

TUTTI I DETTAGLI