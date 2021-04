Lunedì riaprono le biblioteche: prenotazione obbligatoria e accessi limitati

Sono pronte a ripartire le biblioteche del Comune di Piacenza, a seguito dell’ordinanza del ministero della salute che decreta il passaggio della regione Emilia Romagna in zona arancione. Da lunedì 12 aprile le biblioteche comunali riprenderanno quindi, oltre al prestito rimasto sempre attivo, i servizi di consultazione e di accesso alle sale studio, nonché l’apertura della giornata del sabato. Tutti i servizi seguono modalità di prenotazione e di accesso contingentato. Inoltre, proprio a partire da lunedì 12 aprile, la biblioteca Besurica aggiungerà alle consuete aperture quella del lunedì pomeriggio, dalle 15.00 alle 19.00.

La biblioteca Passerini-Landi osserverà i seguenti orari: lunedì dalle 14 alle 19, dal martedì al sabato dalle 9 alle 19. Sono attivi i servizi di prestito libri, di consultazione in sede del materiale librario e di postazione di studio con libri propri. Tuttavia, dalle 13.30 alle 14.30, i servizi sono sospesi per permettere le operazioni di sanificazione di tutti i locali.

Per accedere ai servizi è obbligatoria la prenotazione che può essere richiesta telefonicamente (0523.492410), via email ([email protected]) oppure accedendo al servizio sul portale LeggerePiace. Per quanto riguarda il servizio di prestito, gli utenti potranno accedere, previo appuntamento, per quindici minuti, agli scaffali per scegliere i volumi desiderati. Resta ancora aperta la possibilità di prenotazione dei volumi. La restituzione dei libri, che saranno sottoposti a quarantena, avverrà attraverso la postazione automatica posta all’ingresso della biblioteca in via Carducci.

La biblioteca ragazzi Giana Anguissola osserva i seguenti orari: martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19; mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19. Gli appuntamenti per il servizio di prestito, consultazione e studio possono essere richiesti telefonicamente (0523.492436), via mail ([email protected]), oppure accedendo al servizio di prenotazione sul portale LeggerePiace.

La biblioteca Dante è aperta lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19; mercoledì e sabato dalle 9 alle 13. Per gli appuntamenti al servizio di prestito (non sono ancora consentiti la consultazione e lo studio) occorre telefonare al numero 0523.458878 (oppure email [email protected]) o sul portale LeggerePiace.

La biblioteca Farnesiana osserva i seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19; giovedì e sabato dalle 9 alle 13. Per gli appuntamenti per il prestito (non sono ancora consentiti la consultazione e lo studio) i riferimenti telefonici e mail sono 0523.492649 e [email protected], oppure portale LeggerePiace.

La biblioteca della Besurica rimane aperta martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13; lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19. I riferimenti telefonici e email sono 0523.492912 e [email protected], oppure portale LeggerePiace.

Continua il servizio del Pronto Biblioteca, realizzato in collaborazione con i volontari Agesci Scout Piacenza, per la consegna di libri a domicilio riservato agli utenti over 60, categorie protette o con difficoltà motoria (per iscrizioni al servizio 0523.492410, per la consegna 0523.492412).

L’accesso alle biblioteche è consentito con l’uso delle mascherine e nel rigoroso rispetto di tutte le indicazioni esposte.