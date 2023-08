Biblioteche comunali, da venerdì 1° settembre si torna all’orario invernale

Venerdì 1° settembre entra in vigore l’orario invernale delle biblioteche del Comune di Piacenza. La sede centrale della Passerini Landi, in via Carducci, a Piacenza, sarà operativa il lunedì dalle 14 alle 21, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 21 e il sabato dalle 9 alle 19, mentre la Biblioteca Ragazzi Giana Anguissola sarà aperta nelle mattinate di martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13 e nei pomeriggi dal martedì al sabato dalle 15 alle 19.

Per quanto riguarda le sedi decentrate, la Biblioteca Dante aprirà tutte le mattine, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 ed effettuerà l’orario pomeridiano, dalle 15 alle 19, nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì. La Biblioteca Farnesiana, alla Galleria del Sole, sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e nei pomeriggi di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19. La Biblioteca Besurica, in via Perfetti, sarà invece a disposizione dell’utenza il martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13, nonché nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19.

Le sale studio con ingresso da via Roma 273, al piano terra di Palazzo San Pietro – rese disponibili grazie alla collaborazione con la parrocchia di San Pietro e Auser – saranno aperte a partire dal 3 settembre: la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, il lunedì mattina dalle 9 alle 12.

Tutte le informazioni aggiornate sugli orari e sui servizi delle biblioteche comunali sono consultabili sul sito http://www.passerinilandi.piacenza.it.