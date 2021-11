Podenzano, presto una biblioteca nell’istituto grazie alle donazioni di libri

L’istituto comprensivo di Podenzano punta a inaugurare la sua biblioteca “Biblòh” entro l’anno. L’aula dedicata si trova nel plesso di Podenzano e ora sta prendendo forma, anzi vita, grazie alle donazioni di libri che si sono succedute nelle ultime due settimane e che consentono a tutti gli studenti di frequentarla.

Due settimane fa la scuola aveva lanciato un appello alle famiglie e a chiunque potesse donare libri per ragazzi (dai 6 ai 14 anni), anche usati ma in buono stato, o potesse fare sponsorizzazioni o donazioni economiche. L’appello è stato colto e 300 volumi sono arrivati da diverse persone che credono nel progetto della biblioteca scolastica. La dirigente dell’istituto comprensivo Giorgia Antaldi ieri mattina ha voluto esprimere riconoscenza ai donatori. Con il loro gesto è stato possibile raggiungere quota 600 volumi. Donare libri alla scuola è possibile anche con l’iniziativa “Io leggo perché”, da sabato 20 a domenica 28 novembre, recandosi nelle librerie aderenti (per il comprensivo di Podenzano sono le librerie Postumia di Piacenza e Saphira di Grazzano Visconti).