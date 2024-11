Disabilità, le associazioni: “Ecco il nostro corto che vuole superare le barriere”

Un’esperienza che rompe la frammentazione tra associazioni e promuove la collaborazione per un obiettivo comune. È questo il cuore del progetto realizzato grazie al bando regionale “Partecipi”, che ha visto protagoniste alcune associazioni e le classi del liceo Cassinari di Piacenza.

Gli studenti dell’istituto scolastico hanno avuto l’opportunità di lavorare fianco a fianco con ragazzi disabili per la realizzazione di un cortometraggio, un’occasione per conoscere da vicino il mondo della disabilità, affrontarne le problematiche e superarle insieme. “Abbiamo dimostrato che fare rete è possibile: questo progetto è stato un passo importante per rompere la frammentazione tra associazioni e costruire una vera squadra”, ha dichiarato Maria Grazia Ballerini, presidente di “Oltre l’autismo”.

Il cortometraggio, frutto di questa collaborazione, è stato proiettato oggi nel salone dell’Emporio Solidale, in via 1° Maggio a Piacenza, alla presenza di studenti, famiglie e volontari.