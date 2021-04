Manutenzione delle strade, per la Provincia fondi regionali dimezzati

Dimezzati i fondi in arrivo dalla Regione per sistemare le strade. Su 1.100 chilometri di strade finora di competenza della Provincia solo 150 sono passati ad Anas in seguito al cambio di classificazione da provinciali a statali. Meno di un quarto del totale. Eppure, in conseguenza di questo passaggio, i fondi in arrivo dalla Regione si sono dimezzati. Dei 4 milioni di euro che Bologna ha destinato alle province per la cura delle strade, a Piacenza arriveranno, infatti, solo 344mila euro. Si tratta di circa la metà dei fondi che in media venivano destinati negli anni passati, per la viabilità, all’ente di via Garibaldi. Il dimezzamento delle risorse destinate a Piacenza va proprio ricercato nel passaggio di competenze.

