La Ricci Oddi ha riaperto, dopo 24 anni torna il fascino della Signora di Klimt

Una quindicina di piacentini non si è lasciata sfuggire la prima occasione di visitare il Ritratto di signora di Gustav Klimt. Questa mattina, infatti, la Galleria Ricci Oddi ha riaperto i battenti, mettendo in mostra il capolavoro rubato nel 1997 e ritrovato in circostanze misteriose un anno e mezzo fa. Da allora non era stato più esposto.

Un evento molto significativo, quindi, a cui non hanno voluto mancare il sindaco Patrizia Barbieri e l’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi.

Per la giornata di oggi e per i prossimi giorni sono tanti i piacentini che si sono prenotati per poter visitare non solo il Klimt, ma tutte le altre opere presenti alla Ricci Oddi.

COME PRENOTARSI

La Galleria è aperta:

Martedì, Mercoledì, Giovedì: dalle 9.30 alle 13.30

Venerdì, Sabato* e Domenica*: dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle ore 18.00

(* Sabato e Domenica visite solo prenotazione scrivendo una mail all’indirizzo: [email protected]).

La prenotazione deve avvenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente, altrimenti l’accesso al museo non sarà consentito.